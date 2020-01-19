رئيس هيئة الرياضة ووزير التعليم يدشنان الأسبوع المقبل النسخة الثانية من دوري المدارس

أكملت الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم جميع الاستعدادات لانطلاقة النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم مطلع فبراير القادم على مستوى التعليم العام بالمملكة كمشروع وطني رياضي مشترك بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم بدأ في 2019 الماضي ويستمر لمدة 5 أعوام ويهدف إلى صناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية حيث من المنتظر أن يدشن الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم النسخة الثانية من دوري المدارس في الـ 27 من يناير الحالي بمدينة الرياض.

ويقام دوري المدارس على عدة مراحل بدءا بمرحلة التصفيات الأولية في 47 محافظة على مستوى المملكة كأكبر دوري مدارس في منطقة الشرق الأوسط إذ شارك في منافسات النسخة الأولى منه أكثر من 118000 طالب من مختلف المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة والابتدائية مثلوا أكثر من 5441 فريقا وأدار مباريات جميع مراحل الدوري 900 حكم معتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك على 200 ملعب.

وأثمر دوري المدارس في نسخته الأولى عن مواهب عدة من لاعبي كرة القدم إذ حظي عدد من اللاعبين بثقة عدة أندية محلية وأجنبية لإجراء تجارب ميدانية واستقطابهم ومنهم : زياد الجهني (من ثانوية السروات الأهلية بجدة - نجح في تجربة مع نادي ريال أفيدو الإسباني وفي طريقه إلى الانضمام للنادي رسميا) ومشعل عثمان (من ثانوية الفلاح بجدة - تجربة مع نادي ريال أفيدو الإسباني) وسلطان العنزي (من مدرسة عبدالرحمن الفيصل بمحافظة القيصومة - انضم من دوري المدارس إلى منتخب الشباب السعودي ووقع مع نادي القيصومة) ولؤي الجهني (من ثانوية الملك فيصل بالمدينة المنورة - تجربة مع نادي ريال أفيدو الإسباني) وسطام التمبكتي (من مدرسة يزيد بن أبي سفيان بجدة - تجربة مع نادي ريال أفيدو الإسباني) وحبيب محمد (من متوسطة ابن هشام بالمدينة المنورة - سيخوض الشهر القادم تجربة مع نادي باتشوكا المكسيكي) وعلي دقرشاوي (من مدرسة الأوس بالمدينة المنورة - ضمن قائمة لاعبي برنامج الابتعاث الرياضي الحالي التابع للهيئة العامة للرياضة) ومحمد ديواني (من مدرسة أبوبكر الصديق بجازان - انضم إلى نادي الفيحاء) وعبدالصمد القحطاني (من مدرسة أبوبكر الصديق بجازان - انضم إلى نادي الفيحاء) وجابر آل فهاد (من مدرسة الإمام خلف لتحفيظ القرآن الكريم بنجران - تجربة مع نادي الاتفاق وانضم إلى نادي الحزم) ومحمد خليل مران (من مجمع الحقو التعليمي بصبيا - انضم من دوري المدارس إلى منتخب الشباب السعودي ووقع مع نادي النصر) وأحمد البداح (من مدرسة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم بالزلفي - انضم إلى نادي الفيصلي) وعلي قح (من مدرسة أبوبكر الصديق بجازان - انضم إلى نادي الفيصلي).

وجاءت هذه التعاقدات بعدما شهدت بطولة النخبة من دوري المدارس في شهر رمضان الماضي حضورا لكشافين من أندية ريال أفيدو الإسباني وأجاكس الهولندي وباتشوكا المكسيكي إضافة إلى كشافين من ريال مدريد الأسباني الذين أختاروا 40 لاعبا شاركوا في المعسكر التدريبي الصيفي الذي أقيم الصيف الماضي في مدينة مدريد. وكانت إدارة مشروع دوري المدارس أقامت خلال المدة الماضية في محافظة جدة دورة لإعداد وتأهيل 20 مدربا وطنيا للنسخة الثانية من الدوري بإشراف من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سبقها دورة للحكام وورش عمل للمنظمين والمنسقين في عدة محافظات.