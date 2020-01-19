الأسهم السعودية تنهي جلسة مطلع الأسبوع على تراجع طفيف

أغلقت الأسهم السعودية جلسة مطلع الأسبوع على تراجع طفيف، حيث ضغط أداء البنوك السوق بقيادة بنك ساب وبنك السعودي الفرنسي.

وتراجع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.1 في المائة أو ما يعادل نحو 10 نقاط ليغلق عند مستوى 8449 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 3.3 مليار ريال ، فيما بلغ حجم التداول نحو 158 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 160.1 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة الجبس المكاسب حيث ارتفعت بنحو 7.9 في المائة، فيما ارتفع أسهم الحكير بنحو 6.4 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 126 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 56 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

فيما ارتفع سهم إكسترا بنحو 5.1 في المائة بعدما أعلنت الشركة عن تطور أرباح الربع الرابع من عام 2019، حيث حققت الشركة صافي ربح للفترة بلغت 72.3 مليون ريال بنمو 14.6 في المائة على أساس سنوي.

وتصدرت أسهم بنك ساب الخسائر بنحو 1.9 في المائة، فبما تراجعت أسهم شركة اسمنت تبوك بنحو 1.9 في المائة.

وكان سوق نمو قد ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 1.7 في المائة وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، فيما بلغت قيم التداول نحو 21.8 مليون ريال وذلك عبر تداول 527.4 ألف سهم.