24 مليار درهم قيمة التداولات العقارية في الشارقة العام الماضي

أفاد تقرير إماراتي اليوم بأن حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2019 الماضي بلغ 24.2 مليار درهم درهم ( الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي) بنمو نسبته 7.3 5 مقارنة بعام 2018

ووفق التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته اليوم دائرة التسجيل العقاري في الشارقة ، ارتفع عدد المعاملات إلى 61357 معاملة عام 2019 بزيادة قدرها 13.4 % عن عام 2018 .

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ( وام) اليوم عن عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة قوله إن القطاع العقاري في الإمارة يواصل التطور والنمو حيث بلغ عدد معاملات سندات الملكية 11535 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، بحجم تداول بلغ 9.6 مليار درهم فيما بلغ عدد معاملات الرهن 3760 معاملة، بحجم تداول بلغ 6. 14 6 مليار درهم.

وأشار إلى أن عدد معاملات التثمين بلغ 963 معاملة، ووصل عدد معاملات البيع المبدئي إلى 5272 معاملة، وبلغت معاملات شهادات الإفادة 36955 معاملة ،وبلغت معاملات التصرفات الأخرى 2872 معاملة في شتى أرجاء الإمارة الباسمة.