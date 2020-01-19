غدا .. تنطلق دورات "بطولة كأس القادة السعودي"

تنطلق غدا الاثنين أولى الدورات الفنية الدولية التي يقيمها معهد إعداد القادة في الرياض على هامش النسخة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم ويقدمها الفريق الفني لكل نادي مشارك في البطولة التي انطلقت أمس على ملعب المعهد الرئيسي وتختتم في الـ 26 من يناير الجاري.

وتتضمن الدورات الثلاثة المقررة في اليوم الأول محاضرات فنية في منهجية نادي ريد ستار الصربي في تدريب حراس المرمى، منهجية نادي زينيت الروسي في اكتشاف المواهب ومنهجية نادي جينك البلجيكي في تطوير الفئات السنية، حيث تبدأ عن عند الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة السادسة مساءً بمقر المعهد.

ويسعى معهد إعداد القادة من خلال إقامة هذه الدورات والتي تستهدف مدربي وإداريي الفئات السنية في الأندية السعودية ومدربي الأكاديميات الرياضية والمدربين الوطنيين المهتمين بتدريب الفئات السنية لما تتضمنه المحاضرة من موضوعات مهمة ستكون نتائجها إيجابية على عمل المدربين في تلك الأندية حيث يشارك في إلقاء المحاضرات والدورات ممثلين فنيين من أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وزينيت سانت بطرسبرغ الروسي وريد ستار الصربي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وجينك البلجيكي وفيتورول كونستانتا الروماني المشاركين في البطولة.