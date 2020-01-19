مسؤول إماراتي: لا خطط حاليا لزيادة ضريبة القيمة المضافة أو توسيع الضريبة الانتقائية

أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية عدم وجود أي خطط في الوقت الراهن لزيادة ضريبة القيمة المضافة، المفروضة حالياً بواقع 5%، أو توسيع جديد للضريبة الانتقائية المفروضة على سلع معيّنة تُعدّ ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم عن الخوري القول :"لا يوجد لدينا شيء جديد بالنسبة للضرائب في الوقت الحالي، ودائماً قراراتنا واضحة في هذا الصدد، فمنذ بداية فرض ضريبة القيمة المضافة قررنا عدم وجود أية زيادات على النسبة المقررة قبل مرور خمس سنوات، بعدها سيخضع الأمر للمراجعة واتخاذ قرار مناسب".

وبدأ في يناير 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

وتابع الخوري: "كذلك لا يوجد لدينا شيء في الوقت الحالي بخصوص توسيع جديد للضريبة الانتقائية، بعد أن تم مؤخراً إضافة العصائر المحلاة".



