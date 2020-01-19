نمو احتياطي العملات الأجنبية للأردن 5.6% في 2019

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأحد ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في العام الماضي نحو 5.6 % مقارنة مع مستواه في نهاية 2018.

وبلغت قيمة الاحتياطي نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019 مقارنة مع حوالي 11.52 مليار نهاية 2018.

كان الاحتياطي الأجنبي للأردن تأثر سلبا بعد بداية 2016 جراء تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية له.