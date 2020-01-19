الملك يبحث مع وزير خارجية قبرص القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليديس.

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، فيما حمّله الملك تحياته لفخامته.

وقد جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس، وعدد من المسؤولين.