مسؤولة صينية : بكين ستزيد وارداتها من واشنطن حسب "مبادئ السوق"

قالت مسؤولة باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين في مؤتمر اليوم إن الصين ستتفاوض مع الشركات الأمريكية وتزيد وارداتها من السلع والمنتجات الأمريكية وفقا لمبادئ السوق. وأضافت منغ وي المتحدثة باسم اللجنة أن لدى أمريكا منتجات عالية الجودة في قطاعات الطاقة والسلع المصنعة والزراعة والرعاية الصحية والخدمات المالية.

وتابعت أن الصين ستزيد مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين مقابل خفض أمريكا جزءا من الرسوم الجمركية بموجب اتفاق تجارة أولي بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني والذي وقع الاتفاق التجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي إن الاتفاق لن يؤثر على "مصالح أطراف ثالثة" في إشارة على ما يبدو للصفقات المبرمة مع موردين آخرين للسلع الزراعية.

ونقل التلفزيون عن ليو قوله للصحفيين إن الشركات ستستورد المنتجات الزراعية الأمريكية وفقا لما تمليه حاجة المستهلكين والعرض والطلب في السوق.