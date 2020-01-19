32 مجموعة من الفائزين العالمين يتواجدون في كأس السعودية بإجمالي 964 مشارك ليوم السباق الجديد

النجم ماكسيمم سيكيورتي يشارك في بطولة كأس السعودية في 29 فبراير 2020 في مضمار سباق الملك عبد العزيز بالرياض.

حصدت الجولة الأولى من يوم سباق كأس السعودية الذي تبلغ قيمة جوائزه 29.2 مليون دولار على مشاركات مثيرة للإعجاب حيث شارك ما لا يقل عن 32 فائز من الفئة الأولى في السباق الكبير بشكل منفرد عبر 8 جولات.

تنطلق بطولة كأس السعودية في مضمار سباق الملك عبدالعزيز بالرياض يوم السبت 29 فبراير 2020 بشكل جديد ومتميز في سباقات الخيل السعودية ومن أبرزها إنشاء أول مضمار حلبة سباق في تاريخ المملكة.

سباق كأس السعودية الذي أعد جوائز قدرها 20 مليون دولار حصل على لقب أغلى سباق خيل في العالم واستحوذ بشكل كبير على اهتمام أكثر من 140 مرشحا يمثلون 4 قارات و 16 دولة وأكثر من 60 مدربا حول العالم.

المسابقة المميزة لمسافة 1800 متر من بين 143 حصانا تتميز بحضور الفرس Midnight Bisou الحائز على لقب ماري نايت بيسو من أمريكا والذي تم تدريبه بواسطة ستيف آسموسن والفائز بجائزة سيجار مايل للفئة الأولى والنجم الأول لـ 4 دورات وماكسموم سيكيورتي من أمريكا من تدريب جيسون سيرفيس أيضا وصاحب المركز الثاني بوب بافيرت لكأس بريدر الكلاسيكي دربه ماكنزي من أمريكا.

كما حصلت سباقات الخيل الأولى من نوعها التي تقام في السعودية على قائمة مميزة بأعداد المشتركين.

وتشمل قائمة المشتركين في سباق حلبة نيوم ذو الـ 2100 متر على المضمار العشبي البالغ قيمته 2.5 مليون دولار الحصان ذو أيدان أوبراين وماجيك واند من أيرلندا الذي أنهى حملة أستراليا بالفوز الساحق في سباق الفئة الأولى في ماكينون ستيكس شهر نوفمبر الماضي بالإضافة إلى زميلها أنتوني فان دايك من أيرلندا الحصان الفائز بديربي إبسوم.

ونجح مؤخرا الحصان بينباتل من بريطانيا في سباق سينجسبيل ستاكس على مضمار ميدان دبي. حيث قام بتدريبه سعيد بن سرور من فريق جودلفين وقد شارك بشكل مثير للاهتمام في كلٍ من سباق حلبة نيوم ذو الـ 2100 متر على المضمار العشبي وكذلك كأس السعودية على المسار الترابي.

ويشارك أيضا النجمة اليابانية ناساو ستيكس في سباق حلبة نيوم والحائزة على جائزة قوودوود والذي تم تدريبها من قِبل ميتسورو هاسيدا و حاليا في نيو ماركت من بريطانيا.

ويتميز سباق حلبة البحر الأحمر للقدرة والتحمل التي تضم أكثر من 3000 متر بمشاركة كيو جاردنز أيرلندا من تدريب أوبراين الفائز بعدة سباقات من الفئة الأولى والرحالة برينس أوف آرن من بريطانيا والفائز بكأس ملبورن الذي يدربه تشارلي أبلبي كروس كونتر من بريطانيا.

وفي الوقت نفسه يتصدر سباق عبيه السعودي للجواد العربي ذو الـ 2000 متر علي المسار الترابي بقيمة 1.9 النجم المحلي طالب الخالدية من السعودية حيث أنه 1 من 3 مشاركين تم تدريبهم من قبل المدرب السعودي سعد بن مطلق.

وأثنى توم رايان مدير السباقات الدولية الاستراتيجية لدى نادي الفروسية في السعودية على المستويات القوية التي قدمت من قبل المشاركين والاهتمام العالمي في يوم السباق.

وقال "لقد كان رد فعل الدولية على كأس السعودية رائعا". وأضاف لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة من المشاركات التي تلقيناها ونحن الآن نركز بشكل كامل على اليوم الأول لسباق كأس سعودية ليكون مذهلا وبالشكل الذي يرتقي إلى مستوى هذه المشاركات".

سيتم الآن نقل الخيول المشاركة إلى الميادين استنادًا إلى التصنيفات التي تم تخصيصها من قِبل بي اتش ايه سينيور هاند كابر وبيل سميث وانضم مايكل بروسر مدير سباق مضمار "نيوماركت" إلى فريق كأس السعودية للمشاركة في هذا الحدث.