بعد 10 سنوات من الإفلاس.. الخطوط الجوية اليابانية تنتعش

بعد افلاس شركة الخطوط الجوية اليابانية "جال" قبل عشر سنوات، بديون بلغت 2.3 تريليون ين، حققت الشركة انتعاشا سريعا بفضل المساعدات الحكومية بالإضافة إلى خفض الوظائف وإصلاح الإدارة تحت قيادة كازو اناموري، مؤسس شركة "كيوسيرا كورب"، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

لكن هناك انتقادات مستمرة بأن المساعدات الحكومية السخية لشركة الطيران عرقلت المنافسة العادلة.

وقال يوجي اكاساكا، رئيس شركة الخطوط الجوية اليابانية، في مقابلة أجريت قبل الذكرى السنوية العاشرة لافلاس الشركة اليوم الأحد "تسببنا في مشكلات للكثير من الأطراف المعنية، بما في ذلك المساهمين وهيئات حكومية ووزارات معنية بالإضافة إلى مؤسسات مالية شريكة".

وأضاف "هناك الكثير من الأشخاص، الذين لا يزالون يعانون من الألم الذي تكبدوه قبل عشر سنوات، ولا نعتقد على الإطلاق أننا استعدنا الثقة بنسبة مئة بالمئة, بالمساهمة في المجتمع من خلال أعمالنا وتطورنا بشكل مستمر، نأمل في استعادة الثقة".

وقبل افلاس الشركة، كانت نتائج الأعمال السيئة طبيعية للشركة، التي كانت تواجه الكثير من المشكلات، بما فيها عمليات تتعلق بطائرات ضخمة تعاني من ضعف كفاءة استهلاك الوقود ومدفوعات تقاعد كبيرة للمتقاعدين.