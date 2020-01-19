تجربة تخييم فاخرة في «صحارى سيتي» ضمن «شتاء الرياض»

قضى زوار منطقة "صحارى سيتي" تجربة "تخييم" فاخرة وسط الرمال خلال إجازة منتصف العام، جمعت بين المتعة والجمال، ضمن فعاليات "شتاء الرياض".

وحرص الزوار - خاصة السياح - على قضاء وقتهم في هذا المكان المجهز بالكامل للإقامة، حيث عاشوا الأجواء الشتوية الجميلة التي تشهدها العاصمة الرياض.

وشهدت الفعاليات التي تنوعت بين التشويق والمغامرة، والعائلية، والحفلات المسرحية، إقبالا كبيرا من الزوار.

وخصص المشرفون على الحدث عددا من الفعاليات التي تناسب الأطفال وفقا لأعمارهم، إضافة إلى مسرحيات تعزز مجموعة من القيم في نفوس الصغار، وتحدي الحبال، ومضمار سباق الأطفال، وركوب الخيل.

وتشتمل منطقة "صحارى سيتي" على عدة مناطق تقام عليها الأنشطة، منها منطقة المغامرة، ربوع بلادي، وكبار الشخصيات. وتوجد لعشاق المغامرة فعاليات متعددة، مثل الانزلاق بالحبل، المتاهة، رالي السيارات، التطعيس، حائط التسلق، ميدان القتال بالليزر، وميدان الرماية.

وأسدل الستار على فعاليات "موسم الرياض" أمس الأول، بعرض فني خلال حفل في استاد الملك فهد الدولي، كانت بطلته طفلة سعودية، تحكي حلمها عبر ملحمة بعنوان "ليلى.. أرض الخيال" لتتناول فيها ماضي وحاضر ومستقبل وطنها السعودية.

وشهد عرض "ليلى.. أرض الخيال" الذي يعد الأكبر على مستوى المنطقة مشاركة نحو 488 مؤديا، مجملهم من السعوديين، إضافة إلى الحضور الجماهيري الكبير.

ورصدت "الاقتصادية" تفاعلا جماهيريا مع العروض المقدمة التي استخدمت فيها أحدث التقنيات والملابس، إضافة إلى الإضاءات والألعاب النارية. وتناولت فصول مشاهد المسرحية أسرار المملكة، ومغامراتها التي تلامس جوهر هويتها، مسترجعة تاريخها ومستكشفة حلمها لمستقبل واعد ضمن "رؤية 2030".