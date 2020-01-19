انطلاق «بولو الصحراء» في العلا .. لأول مرة في العالم

انطلقت أمس فعاليات بطولة "بولو الصحراء" الأولى في العالم، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو، وتستمر لمدة يومين، ضمن فعاليات الموسم الثاني من مهرجان "شتاء طنطورة" في العلا.

وتشارك مجموعة من أبرز لاعبي البولو العالميين في البطولة، من بينهم أدولفو جامبياسو، أكثر اللاعبين شهرة في العالم ومؤسس فريق لا دولفينا وصاحب لقب البطولة والأبرز عالميا، وديفيد ستيرلنج وبابلو ماك دونو، الحائزان تصنيف عشرة أهداف في فريق لا دولفينا، ونجم البولو الأرجنتيني ناتشو فيجيراس.

وقال عمرو المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعلا، "إن المملكة تسعى إلى الحفاظ على موروثها الثقافي والإنساني وحماية وتعزيز المشهد المذهل لمناطقها، ومن بينها محافظة العلا الغنية بإنسانها وتاريخها وعمق حضارتها".

وأضاف المدني "إن استضافة بطولة بولو الصحراء في مهرجان شتاء طنطورة، الذي يعد منصة عالمية، تهدف إلى تعريف العالم أجمع بالقيمة التي يشكلها هذا الموقع الضارب في عمق التاريخ، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما تشكل البطولة تكريما يليق بتقاليد الفروسية التاريخية التي تتمتع بها هذه المنطقة".

بدوره، أشار عمرو حسين زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو إلى أن استضافة العلا بطولة بولو الصحراء، تنسجم مع عراقة المكان وتاريخه الذي أسهم في حضارات إنسانية عدة، مضيفا أن "بطولة بولو الصحراء لا تعد مفهوما جديدا فحسب، بل هي أيضا البطولة الرسمية الأولى التي تنظم تحت رعاية الاتحاد السعودي للبولو، الذي تم تأسيسه في يوليو 2018 كوسيلة لتطوير هذه الرياضة في جميع أنحاء المملكة، وصياغة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وتشجيع المشاركة بدءا من القواعد الشعبية وصولا إلى مستويات النخبة".

وتعد العلا المكان الأمثل لإطلاق "بولو الصحراء" حيث تتميز بموقعها الفريد ذي الأهمية التاريخية والثقافية الكبيرة ليس فقط بالنسبة إلى المملكة بل للعالم أجمع.

وتبرز "بولو الصحراء" كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي يقدمها مهرجان "شتاء طنطورة" في نسخته الحالية، حيث يحتفي بتراث وثقافة وتاريخ المنطقة على مدار 12 أسبوعا.

من جانب آخر، أعلنت "ديزرت إكس" العلا أمس، أسماء الفنانين المشاركين في المعرض المحاكي للطبيعة المحيطة، الذي يفتح أبوابه في 31 من يناير الجاري حتى السابع من مارس المقبل.

وجرى تنظيم المعرض بالتعاون بين "ديزرت إكس" والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويقام في صحراء العلا، التي تعد واحة تاريخية في المملكة.

ويعد "ديزرت إكس" العلا المعرض المعاصر الأول من نوعه في المملكة، كونه يسهم في استكشاف الحضارات الصحراوية، ويعزز الحوار بين الثقافات، ويتجسد بمشاركة فنانين من المملكة، والدول المجاورة، الذين يستمدون إلهامهم من معالم الطبيعة الخلابة، ومن عبق التاريخ الذي تضمه منطقة العلا.

واستقبلت العلا على مدار العام الماضي الفنانين، الذين مزجوا المناظر التاريخية والطبيعية الخلابة، مع الحضارة والتطور للمجتمعات المحيطة.

وتشكل فعاليات المعرض مصدر إلهام للزوار، وتعطي مفهوما جديدا للصحراء، وتدفع الناظرين إلى التأمل بين الماضي المتمثل في القوافل التي كانت تسلك طريق البخور القديم، والإرث الثقافي الذي ورثته، وحاضر النهضة العمرانية الشامخة اليوم.