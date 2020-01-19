البطاقات سقطت مع التأهل

يدخل المنتخب السعودي لكرة القدم (تحت 23 عاما)، الدور نصف النهائي من نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2020 في تايلاند بسجل خالٍ من البطاقات الصفراء حسب نظام البطولة.
وتنص المادة رقم 50، فقرة 3 و4 من لائحة البطولة القارية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، على إلغاء البطاقة الصفراء فقط للاعبي المنتخبات المتأهلة لنصف النهائي.
وتحمل قائمة الأخضر في سجل البطاقات الملونة حصول خمسة من لاعبيه على بطاقة صفراء، لكل من: عبدالرحمن غريب، حسام تمبكتي، عبدالله الحمدان، أيمن الخليف، وسعود عبدالحميد.
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