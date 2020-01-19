النجعي: سنعود بالكأس

أعرب سامي النجعي قائد المنتخب السعودي لكرة القدم (تحت 23 عاما) عن سعادته بالتأهل إلى الدور نصف النهائي في كأس الأمم الآسيوية 2020 على حساب تايلاند "المضيف"، وقال "في البداية أقدم التهنئة إلى الجماهير السعودية عامة والجماهير التي آزرت الأخضر كثيرا في الملعب، ولعبنا مباراة كبيرة في بطولة صعبة".
وأضاف "خضنا مباراة صعبة أمام 15 ألف متفرج، وأضعنا فرصا كثيرة، لكن بإذن الله سنعود إلى السعودية بالكأس وبطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو".
وأوضح قائد الأخضر "لعبنا بتكتيك عالٍ وسيطرنا على حماس لاعبي تايلاند الذي تلقى دعما جماهيريا، وأضعنا فرصا عديدة، لكن مع تكتيك مدربنا سعد الشهري نستطيع صنع فرص أكثر في المباراة القادمة، وسنقاتل للتأهل إلى طوكيو والتتويج بالكأس".
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