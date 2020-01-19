الفيصل: أداء الأخضر رائع

جدد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ثقته في المنتخب السعودي لكرة القدم دون 23 عاما، بعد الفوز الغالي الذي حققه على حساب نظيره التايلاندي، بهدف في ربع نهائي كأس آسيا 2020، وقال "أبارك لأبطال الأخضر تحت 23 عاما، قدموا أداء رائعا ونجحوا في تحقيق تأهل مشرف، تمنياتي لهم بالتوفيق في الدور نصف النهائي، مبروك للجميع".

وسينتظر الأخضر، الفائز من مباراة اليوم بين الإمارات وأوزبكستان، لمعرفة منافسه في نصف النهائي الذي سيلعب الأربعاء المقبل في الخطوة الأخيرة التي تسبق التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.