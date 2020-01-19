الشهري: سيرنا المباراة بالتوازن

شدد سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم (تحت 23 عاما)، على أن لاعبي الأخضر خاضوا مواجهة قوية أمام تايلاند 1 / 0 في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2020، وقال "نجح اللاعبون في الحفاظ على توازنهم وتسيير المباراة لمصلحتهم، وتحقق المطلوب بالتأهل لنصف نهائي البطولة".
وقال الشهري في المؤتمر الصحافي "كانت مباراة صعبة للغاية، أشكر اللاعبين على الأداء القوي الذي قدموه، وتوجوه بتحقيق الانتصار رغم قوة الخصم الذي حظي بدعم جماهيري، وتوقعنا تفوق تايلاند في ربع الساعة الأولى، لكننا حافظنا على توازننا".
وبين أن الأخضر قطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وقال "هذا ما يحفز اللاعبين على العمل والاستعداد للمباراة المقبلة لخطف بطاقة التأهل والصعود إلى النهائي والتتويج باللقب".
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