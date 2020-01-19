الأخضر .. خطوة لطوكيو

فيما أصبح المنتخب السعودي لكرة القدم "تحت 23 عاما" على بعد خطوة واحدة من التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، بعد بلوغه نصف نهائي كأس آسيا، إثر تغلبه أمس على تايلاند "المستضيف"1 / 0، سقط السوري في فخ الخسارة أمام أستراليا 0 / 1.
ويلتقي الأخضر في الدور قبل النهائي، مع الفائز من المواجهة بين منتخبي الإمارات وأوزبكستان اللذين يلتقيان اليوم في مباراة أخرى ضمن الدور نفسه، لتحقيق حلمه ببلوغ الأولمبياد للمرة الثانية في تاريخه، بعد تأهله عام 1996 في أتلانتا.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى قبل ربع ساعة فقط من نهاية المباراة، حين تعرض المهاجم عبدالله الحمدان للجذب من قميصه قبل أن يسقط داخل منطقة الجزاء ليحتسبها الحكم في البداية ضربة حرة، قبل أن يعدل قراره لركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو، تصدى لها اللاعب نفسه وأسكنها الشباك هدفا للأخضر (77).
وكان الأخضر قد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على اليابان 2/ 1 وتعادل مع قطر 0/0 ثم فاز على سورية 1/ 0.
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