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شركة شيفرون تحصل على تصريح من أمريكا لتمديد أعمالها في فنزويلا
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
انخفاض معدل المواليد في الصين خلال 2019 إلى أدنى مستوى له منذ 70 عاما
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
انخفاض معدل المواليد في الصين خلال 2019 إلى أدنى مستوى له منذ 70 عاما
السبت 18 يناير 2020
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