طلاب الدفعة الأولى من "برنامج نيوم للابتعاث يستهلون مشوارهم التعليمي في أمريكا

يستهل طلاب الدفعة الأولى من "برنامج نيوم الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف" مشوارهم التعليمي مطلع هذا الأسبوع، بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة وذلك ضمن البرنامج الذي أطلقته الشركة والذي يهدف إلى ابتعاث 250 طالباً وطالبة من أبناء المجتمع المحلي إلى خارج المملكة العربية السعودية على مدار السنوات الخمس المقبلة.

يذكر أن "برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف" يأتي ضمن سلسلة مبادرات جرى إطلاقها في إطار برنامج نيوم للمسؤولية الاجتماعية الذي يهدف إلى تنمية الكوادر البشرية لأكثر من 6000 آلاف من أبناء المنطقة وتوفير فرص عمل جذابة وملائمة لهم ليصبحوا لبنة أساسية في مسيرة نجاح وتطوير نيوم. وسيبدأ التقديم للدفعة الثانية من البرنامج في الربع الثالث من هذا العام لاستقطاب أبناء وبنات منطقة نيوم للدراسة في أعرق جامعات العالم في الولايات المتحدة ودول أوروبية مختلفة من بينها فرنسا وبريطانيا للتخصص في عدد من قطاعات نيوم المستقبلية.

وعن مراحل الدراسة للمبتعثين والمبتعثات فقد بدأت العام الماضي بإتمام الدورة التدريبية التأسيسية للغة الانجليزية بالتعاون مع جامعة تبوك، بعدها يستهل الطلاب والطالبات المبتعثين رحلتهم الدراسية بتطوير مهاراتهم الأكاديمية في اللغة الإنجليزية لمدة عام كامل في ولاية فرجينيا, وبعد انقضاء الستة أشهر الأولى في معاهد اللغة الإنجليزية، سيتسنى لطلاب البرنامج التقديم لدراسة البكالوريوس في مختلف الجامعات الأمريكية وذلك في تخصصات السياحة والضيافة والآثار.

وفي ذات الوقت تفخر شركة نيوم بابتعاث أول دفعة من أبناء نيوم وضباء وحقل للإسهام في بناء أرض المستقبل وهم : إبراهيم عرفه حسن النحاس، عبدالله شبيب بن سالم العجمي، عبدالرحمن خلف مسعد العمراني، سعد أحمد حمد العمراني، خالد عبدالله عواد الحويطي، فارس حاتم عبدالله غفوري، ريان عوض طالب البلوي، غازي عيد عايد الحويطي، عبدالرحمن سامي عبدالرحمن العقيل، وصايف ابراهيم عبيدالله الحويطي، وجدان علي زايد العمراني، حنان أحمد فخري أبوسالم، مهره سامي عباس كلابي، غيداء إبراهيم فايز الفايز، هاله عطاالله سليمان العمراني.