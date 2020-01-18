ألمانيا تؤكد أهمية التجارة بالنسبة للأمن الغذائي العالمي

أكدت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر أهمية التجارة بالنسبة للأمن الغذائي العالمي.

وعلى هامش مؤتمر دولي لوزراء الزراعة، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في العاصمة برلين اليوم:" هناك حق إنساني في الغذاء"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي لوزراء الزراعة والذي يشارك فيه ممثلون عن 71 دولة، يقام بمناسبة فعاليات معرض الأسبوع الأخضر للزراعة والتغذية.

وأوضحت الوزيرة أن هناك أكثر من 60 دولة في أنحاء العالم لا تمتلك موارد لإطعام مواطنيها، وقالت إن من المهم لهذا السبب أن تكون هناك عمليات تبادل بين الدول ويجب أن يشارك في هذه العمليات صغار المزارعين والنساء.

وأضافت الوزيرة أنه لا ينبغي أن يسري قانون الأقوى في التجارة وذلك في إشارة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية وأدواتها لتسوية المنازعات.

وتتعالى الانتقادات في ألمانيا للصادرات الزراعية، حيث تشهد العاصمة الألمانية برلين مظاهرة مصاحبة للمؤتمر للمناداة بسياسة زراعية أكثر صداقة للبيئة والحيوان.

وقالت كلوكنر إن ألمانيا تولي أهمية كبيرة للفصل الخاص بالاستدامة في اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول ميركوسور في أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أنها ستتحدث مع نظيرتها البرازيلية عن هذا الموضوع.