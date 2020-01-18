الخطوط الجوية البرتغالية لا تعتزم بيع حصة من أسهمها  

قال وزير البنية التحتية في البرتغال بيدرو نونو سانتوس في مقابلة مع صحيفة "اسبريسو" المحلية الأسبوعية إن الخطوط الجوية البرتغالية "تاب" التي تملك الدولة 50 في المئة منها، لا تعتزم بيع أي من أسهمها في الوقت الحالي.

وفي العام الماضي، قال قطب شركات الطيران دافيد نيلمان الذي يملك حصة بنسبة 45 % في "تاب" من خلال مشروع "أتلانتيك جيتواي" مع المستثمر البرتغالي هومبرتو بيدروسا، إن "تاب" بحاجة لتنفيذ بيع أسهم لخفض أعبائها من الديون، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ولم يستبعد سانتوس، بحسب وكالة أنباء "بلومبرج"، احتمال حدوث طرح عام أولي للشركة، وقال في نفس الوقت إن الحكومة لا تعتزم خفض حصتها في "تاب".