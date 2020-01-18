انطلاق "بولو الصحراء" في العلا .. لأول مرة في العالم

انطلقت فعاليات بطولة "بولو الصحراء" الأولى في العالم، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو اليوم، التي تستمر لمدة يومين ضمن فعاليات الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة في العلا.

وتشارك مجموعة من أبرز لاعبي البولو العالميين في البطولة من بينهم أدولفو غامبياسو، أكثر اللاعبين شهرة في العالم ومؤسس فريق لا دولفينا وصاحب لقب البطولة والأبرز عالمياً، وديفيد ستيرلنغ وبابلو ماك دونو، الحائزان على تصنيف 10 أهداف في فريق لا دولفينا، ونجم البولو الأرجنتيني ناتشو فيغيراس. من جهته، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعلا عمرو المدني : تسعى المملكة العربية السعودية إلى الحفاظ على موروثها الثقافي والإنساني وحماية وتعزيز المشهد المذهل لمناطقها ومن بينها محافظة العلا الغنية بإنسانها وتاريخها وعمق حضارتها.



وأضاف المدني تشكل استضافة بطولة بولو الصحراء في مهرجان شتاء طنطورة، والذي يعد منصة عالمية نعرّف من خلالها العالم أجمع بالقيمة التي يشكلها هذا الموقع الضارب في عمق التاريخ والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الأوسع، تكريماً يليق بتقاليد الفروسية التاريخية التي تتمتع بها هذه المنطقة.

فيما أشار رئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو حسين زيدان، إلى أن استضافة العلا بطولة بولو الصحراء، يأتي منسجماً مع عراقة المكان وتاريخه الذي أسهم في حضارات إنسانية عدة، مضيفاً أن بطولة بولو الصحراء لا تعد مفهوماً جديداً فحسب، بل هي أيضاً البطولة الرسمية الأولى التي تُنظّم تحت رعاية الاتحاد السعودي للبولو الذي تم تأسيسه في يوليو 2018 كوسيلة لتطوير هذه الرياضة في جميع أنحاء المملكة، وصياغة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وتشجيع المشاركة بدءاً من القواعد الشعبية وصولاً إلى مستويات النخبة.

