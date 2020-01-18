وزير داخلية ألمانيا يعارض استبعاد "هواوي" من توسيع شبكة الجيل الخامس

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، عن معارضته لاستبعاد شركة هواوي الصينية من أعمال توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس للاتصالات النقالة في ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال الوزير الذي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري:" أنا ضد سحب أي منتج من السوق فقط لوجود احتمال بإمكانية حدوث شيء ما".

وأضاف زيهوفر:" وأنا ضد القيود العالمية والشاملة على التجارة"، محذرا من أنه في حال استبعاد الشركات الصينية، فإن توسيع نطاق الشبكة الجديدة سيتأخر لأعوام عديدة.

وأوضح الزعيم السابق للحزب البافاري أنه " لا يرى أنه من الممكن إنشاء شبكة الجيل الخامس في ألمانيا على المدى القصير بدون مشاركة هواوي"، وأوصى بإدخال شبكات أمن إضافية إذا تطلب الأمر مقابل إشراك الشركة الصينية في مشروعات توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس.

وأعرب زيهوفر عن " اتفاقه التام مع المستشارة انجيلا ميركل" في هذا الموضوع بحسب"الالمانية".

تجدر الإشارة إلى أن هواوي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تجهيز شبكات الاتصالات النقالة.

وتشهد ألمانيا مناقشات واسعة منذ شهور حول ما إذا كان ينبغي استبعاد الشركة الصينية العملاقة من مشروع توسيع نطاق الشبكة الجديدة.

وكانت ميركل أعربت عن اعتراضها على تطبيق قاعدة استثنائية على هواوي وحدها.

في المقابل، هناك سعي داخل تحالف ميركل المسيحي لاستبعاد هواوي من سوق شبكة الجيل الخامس في ألمانيا بسبب التخوف من أن تتيح هواوي للاستخبارات الصينية إمكانية القيام بأنشطة تجسس وتخريب داخل ألمانيا.