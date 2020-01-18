ساينز: داكار السعودية رائع

أكد السائق الإسباني كارلوس ساينز بطل رالي داكار السعودية 2020، أنه سعيد بما حققه، وقال "قضينا وقتا طويلا في التدريب مع الفريق، لذا أهنئ جميع أفراد الفريق على هذا العمل الجاد والرائع، شعرنا منذ اليوم الأول أننا في طريقنا للفوز وعملنا على تحقيق هذا الهدف من البداية".

وعن رأيه في النسخة الأولى من داكار في قارة آسيا، قال صاحب الـ57 عاما "كانت نسخة رائعة ومجهودا مميزا من جميع المنظمين، ولذا أهنئهم على هذا السباق الرائع".

في المقابل، قال الفرنسي المخضرم بيترهانسل صاحب المركز الثالث في الترتيب العام "تعرضنا لظرف صعب عندما اضطرت أندريا (ملاحتي) للانسحاب من السباق (لأسباب صحية) قبل بداية المرحلة الأخيرة، لذا وفي ظل كل ذلك فنحن سعداء بوضعنا الحالي ونستحق وجودنا في هذا الترتيب".