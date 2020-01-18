الفيصل: حققنا نجاحا باهرا

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن السعودية تلقت اتصالات عديدة من منظمات دولية تبدي انبهارها بنجاح تنظيم "رالي داكار السعودية" لأول مرة في آسيا، والسعودية تحديدا، وقال "كانت التجربة الأولى في تنظيم الرالي، مع ذلك حققنا نجاحا باهرا أسهم في عكس صورة إيجابية عن السعودية وقدرتها على تنظيم البطولات العالمية، ما سيسهل الأمر لنا في المنافسة في تنظيم هكذا بطولات مستقبلا".

وأضاف "جميع الجهات المشاركة في تنظيم الرالي، دونت ملاحظات عديدة، وستؤخذ بعين الاعتبار خلال الإعداد للرالي الموسم المقبل، حتى يتطور ويكون في مستوى أفضل". وزاد "نقصنا في النسخة الحالية وجود برامج سياحية للسياح السعوديين والأجانب متزامنة مع مراحل الرالي في جميع مناطقه، ما سنعمل عليه في النسخة المقبلة، حيث ستوجد برامج سياحية تمكن محبي الرالي والسياح من متابعة السباق على أرض الواقع في مراحله المختلفة"، مشيرا إلى أن تطبيق معايير السلامة العالية أسهم في ختام الرالي دون حدوث حوادث على مستوى الجماهير.