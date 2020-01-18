«الماتادور» بطلا لرالي داكار السعودية

توج السائق الإسباني كارلوس ساينز بطلا لرالي داكار السعودية 2020 في فئة السيارات، بعد انتهاء المرحلة الـ12 والأخيرة من السباق، أمس، ليحقق السائق المخضرم الملقب بـ"الماتادور" لقبه الثالث في السباق الأكثر تحديا في العالم ويصبح الفائز الأكبر سنا في تاريخ رالي داكار الذي انطلقت نسخته الأولى 1978.

وحل القطري ناصر العطية ثانيا في الترتيب العام بفارق 06:21 دقيقة عن ساينز، بينما جاء الفرنسي ستيفان بيترهانسل بطل داكار 13 مرة في المركز الثالث متأخرا عن العطية بفارق ثلاث دقائق ونصف.

وحافظ بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي على المركز الرابع في الترتيب العام ليحقق أفضل مركز له في تاريخ مشاركاته في "رالي داكار".

وحقق الأمريكي ريكي برابيك سائق فريق هوندا لقبه الأول بعد فوزه بفئة الدراجات النارية وحل التشيلي بابلو كينتانيا ثانيا بفارق 16 دقيقة، بينما أصبح توبي برايس ثالث الموجودين على منصة التتويج بفارق 24 دقيقة عن الصدارة.

وحسم التشيلي إجناسيو كاسالي لقب فئة الدراجات الرباعية رسميا لمصلحته وبفارق مريح بلغ 18 دقيقة عن ملاحقه الفرنسي سيمون فيتسي، فيما واصل البولندي رافال سونيك في احتلال المركز الثالث.

وأصبح كيسي كيري ثاني الأمريكان الفائزين في رالي داكار السعودية 2020 بتحقيقه لقب فئة المركبات الصحراوية الخفيفة (سايد باي سايد) وبفارق كبير بلغ 39 دقيقة عن أقرب منافسيه الروسي سيرجي كارياكن، بينما حل التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو ثالثا في الترتيب العام.

وحسمت الفرق الروسية المركزين الأول والثاني لمصلحتها في فئة الشاحنات حيث حقق فريق السائق أندريه كارجينوف اللقب ليضيفه إلى اللقب الذي فاز به 2014، بينما حل مواطنه وزميله في فريق كاماز، أنطون شيبالوف، ثانيا بفارق 42 دقيقة، فيما حاز البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش ثالثا.

وأقيم "رالي داكار" في المملكة وللمرة الأولى في قارة آسيا، حيث انطلق في الخامس من كانون الثاني (يناير) من جدة واستمر حتى 17 كانون الثاني (يناير) على مسافة أكثر من 7500 كيلو متر من صحراء السعودية الشاسعة، ليسدل الستار على السباق الأكثر تحديا في العالم في القدية – الوجهة المستقبلية للرياضة والترفيه –.

وكان 342 سائقا من 68 دولة حول العالم قد بدأوا مغامرة داكار السعودية 2020 حول صحراء السعودية في خمس فئات، حيث نافس 83 منهم في فئة السيارات و144 في فئة الدراجات النارية و23 في فئة الدراجات الرباعية و46 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة (سايد باي سايد) و46 في فئة الشاحنات، وضمت قائمة المشاركين عددا كبيرا من أبرز سائقي الراليات مثل الفرنسي بيترهانسل الذي حملت مشاركته في "رالي داكار السعودية" رقم 32 في مسيرته، وبطل داكار السابق مرتين ساينز الذي حسم اللقب في القدية لمصلحته، وفرناندو ألونسو بطل فورمولا1 مرتين سابقا، إضافة إلى الراجحي بطل الراليات السعودي.