الهلال .. لا راحة بعد الاتفاق

رفض الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال لكرة القدم، الراحة بعد أن استأنف التدريبات عقب تخطي الاتفاق 2 /1، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث باشر الجهاز الفني التحضيرات الخاصة بلقاء الفيصلي، في اللقاء المؤجل من المرحلة الـ12 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ التدريب بالاسترجاع للعناصر التي شاركت بصفة أساسية في لقاء الاتفاق، بينما أدى البقية مرانا اعتياديا تركز على الجانب الفني فضلا عن مناورة في جزء من مساحة الملعب بمشاركة سالم الدوسري، والكولومبي جوستافو كويلار، في التدريبات الجماعية.

وسيجري الهلال، اليوم تدريبه الرئيسي استباقا للقاء الفيصلي، من خلف الأبواب المغلقة بداية من الثالثة عصرا، سيراجع فيه لوشيسكو الخطة التي سيعتمد عليها لأجل العودة من المجمعة بالنقاط كاملة وتعزيز صدارته للمسابقة التي يقف عليها حاليا برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف من أقرب منافسيه.