كامبيلوس: التعاون .. مشروعي

أوضح البرتغالي فيتور كامبيلوس، المدرب الجديد لفريق التعاون لكرة القدم، أن الأسباب التي دفعته إلى قبول تدريب السكري في هذه المرحلة من حياته المهنية احتلاله المركز الخامس في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، وقال "سنبدأ الشهر المقبل مشوارا مهما في دوري أبطال آسيا، إنه تحدٍ مثير خاصة في ظل منافسة أقوى الأندية في المنطقة".

وينتظر أن يصل كامبيلوس، خلال الأيام المقبلة ليبدأ مشواره مع التعاون، إذ ستأتي أولى الاختبارات القارية في الـ11 من شباط (فبراير) المقبل تحت ضيافة الشارقة الإماراتي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا.

وتابع كامبيلوس "حرصت خلال الأيام الماضية على جمع معلومات عن التعاون، الذي سبق أن تولى تدريبه عديد من المدربين البرتغاليين بداية من جوزيه جوميز، بيدرو إيمانويل، وباولو سيرجيو، وستكون تجربة جيدة على الصعيد الشخصي للعودة من جديد إلى السعودية مدربا رئيسا بعد أن سبق لي معاونة أنطونيو أوليفيرا، في الاتحاد والاتفاق، والآن مرحلة أخرى حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر، والشيء الجيد أن النادي لديه الشروط المطلوبة لتنفيذ مشروع جيد خلال المرحلة المقبلة".