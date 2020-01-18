النصر .. عبر بـ «العدالة»

لحق فريق النصر لكرة القدم بنظيره الهلال كثاني المتأهلين إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن تغلب على العدالة 1 / 0 في دور الثمانية أمس.

ويلتقي النصر في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من المواجهة المرتقبة بين الوحدة والأهلي. وكان الهلال قد حجز أول مقاعد المربع الذهبي أمس الأول بالفوز على الاتفاق 2 / 1 ليلتقي مع الفائز من مباراة أبها والفتح.

وصمد العدالة أكثر من 45 دقيقة كانت فيها السيطرة الهجومية واضحة للنصر الذي سنحت له أكثر من فرصة أبرزها للمغربي نور الدين أمرابط أمام المرمى بتمريرة من مواطنه عبدالرزاق حمدالله لكن أيمن المثلوثي حارس العدالة نجح في إبعاد الكرة.

وتوالت المحاولات من فريق النصر سواء عن طريق التسديدات التي أطلقها عبدالرزاق حمدالله أو محاولات الاختراق من أكثر من لاعب.

واستأنف النصر هجومه مع بداية الشوط الثاني وأثمر ضغطه عن هدف نتيجة هجمة منظمة سريعة مرر منها أمرابط الكرة إلى سلطان الغنام في الناحية اليمنى ليمررها الأخير بدوره عرضية من حدود منطقة الجزاء لتصل إلى حمدالله المتحفز أمام المرمى فلم يجد صعوبة في إيداعها المرمى (51).

ويختتم اليوم هذا الدور بمواجهتين، حيث يلتقي أبها مع الفتح، فيما يحل الأهلي ضيفا على الوحدة، والفائزان منهما يكملان المربع الذهبي.