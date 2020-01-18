الشهري: كرات تايلاند خلف المدافعين

توقع الوطني سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم دون 23 عاما، أن تكون مواجهة تايلاند في ربع نهائي كأس آسيا، مختلفة عن المباريات التي خضناها في الدور الأول، وقال "منتخب تايلاند يمتاز بأسلوب اللعب الخاص به من خلال تدوير الكرة وإرسال التمريرات خلف المدافعين. أعتقد أننا سنخوض مباراة صعبة للغاية أمام فريق الدولة المضيفة، الذي حصل على يوم راحة إضافي".

وأضاف، "لديهم مدرب جيد نجح في قيادتهم للتأهل عن مجموعة صعبة. حاولنا الاستعداد بأفضل صورة ممكنة ويجب أن نلعب بقوة واندفاع في هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز، لأن طموحاتنا كبيرة في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية".

وحول التغييرات المستمر التي يقوم بها في خط وسط الأخضر، قال "نقوم بعمل تغييرات في خط الوسط، وذلك لأننا نلعب في كل مباراة بطريقة مختلفة، ونتيجة لأن كل لاعب يمتلك قدرات مختلفة فإننا نحاول الاستفادة من اللاعب الأقدر على تنفيذ طريقة اللعب التي نريد".

في المقابل، قال أكيرا نيشينو مدرب تايلاند "طوال هذه البطولة كنا نشاهد مباريات المنتخبات الأخرى، ولاحظنا أن منتخب السعودية يمتلك خط دفاع قوي، ويمتاز بالمرونة في تغيير طريقة اللعب والانتقال من الدفاع والهجوم باتوا أقوى بكثير من الناحية البدنية، ويحب أن نكون حذرين في هذه المباراة ونحاول استغلال السرعة في الأداء بالنسبة إلينا".