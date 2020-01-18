الأخضر .. أمامك «أفيال»

يتطلع المنتخب السعودي لكرة القدم دون 23 عاما مواصلة العروض القوية عندما يلتقي تايلاند، على استاد ثاماسات، في ربع نهائي كأس آسيا، بينما يصطدم الأسترالي بسورية، الإمارات وأوزبكستان.

ويتأهل الفائز من مباراة الأخضر وتايلاند، ليقابل في الدور قبل النهائي الأربعاء المقبل الفائز من مباراة الإمارات وأوزبكستان.

وكان الأخضر، قد تصدر ترتيب المجموعة الثانية بسبع نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على اليابان 2/ 1 وتعادل مع قطر دون أهداف، ثم فاز على سورية 1 /0.

في المقابل، حصل المنتخب التايلاندي الملقب بـ"الأفيال" على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على البحرين 5/ 0، وخسر أمام أستراليا 1/ 2 وتعادل مع العراق 1/1.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا تم تقسيمها على أربع مجموعات، بحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علما بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.