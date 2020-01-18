السوق تترقب مزيدا من المحفزات لتواصل مكاسبها

قال لـ"الاقتصادية" محللون ماليون "إن الأسهم السعودية تنتظر مزيدا من المحفزات لتواصل سلسلة المكاسب التي شهدتها السوق خلال الفترة الأخيرة".
وأكد سليمان الشمري محلل سوق الأسهم، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية ينتظر مزيدا من المحفزات الجديدة في وقت شهد فيه ارتفاعات خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن إعلان الشركات المدرجة نتائج مالية إيجابية للربع الأخير من عام 2019 سينعكس على حجم التداولات، وحركة المؤشر، حيث ستسود حالة من الترقب للنتائج والتوزيعات ونتائج الشركات ومدی ربحيتها وقدرتها علی التوزيع النقدي.
بدوره، قال ماجد السالمي محلل سوق الأسهم "إن بقاء مؤشر سوق الأسهم فوق مستوى 8300 نقطة يرفع من التوقعات بارتفاع المؤشر العام وارتفاع السيولة النقدية".
وتوقع ارتفاع السيولة أكثر من ذلك، لكن تدريجيا خلال الربع الأول من العام الجاري، خاصة في حال كانت نتائج غالبية الشركات إيجابية.
من جهته، ذكر حسام الغامدي محلل سوق الأسهم، أن المحافظ المالية تنتظر نتائج الشركات للربع الرابع من العام الماضي، لزيادة حصتها أم خفضها، حيث يفضل غالبية المستثمرين التروي قبل دخول السوق.
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