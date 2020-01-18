الأسهم السعودية تقترب من 8800 نقطة .. ارتفاع شبه جماعي للقطاعات

عادت الأسهم السعودية إلى اللون الأخضر لتنهي الأسبوع على ارتفاع بنحو 114 نقطة بنسبة 1.4 في المائة. بينما صعد مؤشر "إم تي 30" عشر نقاط 0.8 في المائة.

جاء الارتفاع، الذي يعد شبه جماعي للقطاعات، داعما كبيرا لتحسن أداء السوق بعدما تعرضت لتذبذب حاد في الأسبوع السابق.

واستطاعت السوق التفوق على متوسط 50 أسبوعا، ما يظهر إقبال المتعاملين على الشراء، الذي يأتي في ظل توقعات إيجابية لأداء السوق مستقبلا، ما يزيد الضغوط على الشركات في تحقيق أداء مالي يبرر ارتفاع مكررات الربحية.

ولا تزال فرص الاقتراب من مستويات 8800 نقطة ممكنة في ظل الظروف الحالية، والمحافظة على متوسط 200 يوم عند 8420 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8345 نقطة، حيث لم يحقق مستوى أدنى من الافتتاح، ليسجل أعلى نقطة عند 8480 نقطة بمكاسب بلغت حينها 1.62 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق المؤشر العام عند 8459 نقطة رابحا 114 نقطة بنسبة 1.4 في المائة.

واستقرت قيم التداول دون تغير يذكر عند 20.6 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 16 في المائة بنحو 129 مليون سهم لتصل إلى 950 مليون سهم، أما الصفقات فاستقرت عند 884 ألف صفقة تقريبا.



أداء القطاعات

تراجع قطاعا "الطاقة" بنسبة 1.1 في المائة، و"التطبيقات وخدمات التقنية" 0.7 في المائة، مقابل ارتفاع البقية.

وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" 7.2 في المائة، يليه "التأمين" 5.5 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" 5.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 22 في المائة بقيمة 4.6 مليار ريال، يليه "المصارف" 16 في المائة 3.4 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 14 في المائة 2.9 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 19.02 ريال، يليه "شاكر" 16 في المائة ليغلق عند 12.50 ريال، وحل ثالثا "أسمنت حائل" 14.4 في المائة ليغلق عند 14.10 ريال.

وتصدر المتراجعة "دار الأركان" 4.7 في المائة ليغلق عند 10.18 ريال، يليه "الكابلات السعودية" 3.7 في المائة ليغلق عند 21 ريالا، وحل ثالثا "بدجت السعودية" 3 في المائة ليغلق عند 36.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة 2.2 مليار ريال، يليه "الراجحي" 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" 914 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية