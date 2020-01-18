بنوك لبنان «المأزومة» تواجه غضب المودعين المحبطين

في ظل تناقص السيولة الذي تشهده البنوك اللبنانية، ينفد كذلك صبر المودعين، فبفعل التأثيرات السلبية للقيود على عمليات السحب النقدي المحددة أسبوعيا عند مئات الدولارات، يتخذ البعض خطوات عنيفة مثل احتلال فروع لبنوك، وفي إحدى الحالات احتجاز موظفين كرهينة، سعيا إلى الحصول على كل ما يمكنهم بلوغه من حساباتهم.

وبحسب "رويترز"، دفعت أزمة لبنان المالية ونقص الدولارات البنوك التجارية إلى فرض حدود صارمة على سحب الدولار، ومنع معظم التحويلات إلى الخارج، ما تسبب في‭ ‬افتقار اللبنانيين - الذين يتقاضى أغلبهم رواتبهم بالدولار - إلى السيولة.

ومنذ اندلاع احتجاجات 17 تشرين الأول (أكتوبر)، تعرضت البنوك التجارية - التي تعد أنها تحمل جزءا من المسؤولية عن الأزمة - للهجوم، بما في ذلك أعمال شغب تسببت في تحطم واجهات مصارف وتدمير ماكينات للصرف الآلي في منطقة الحمرا في بيروت.

وفي ظل تحديد أسقف للسحب عند بضع مئات من الدولارات أسبوعيا، حاول بعض المودعين استخدام القوة للوصول إلى أموالهم.

وبحسب مصادر أمنية، شهد لبنان 101 واقعة في البنوك منذ أول تشرين الثاني (نوفمبر) حتى 13 كانون الثاني (يناير) تنوعت ما بين المشاجرات والاعتصامات والهجمات الأكثر عنفا على أفرع لبنوك.

وقال مصدر أمني "إنها تزيد كل يوم مثل كرة الثلج، لقد شرعت في الوصول إلى نقطة اختناق، والناس يختنقون".

وعندما امتنع بنك عن إعطاء مودعة -عرّفت نفسها فقط باسم لما - وخمسة آخرين معها من مدينة صيدا في جنوب البلاد 400 دولار يتعهد بها، عادوا مع عشرة محتجين في استعراض للقوة.

وقالت لما "إن المجموعة اقتحمت الفرع وتشاجرت مع الأمن وموظفين في البنك قبل أن يوافق مدير الفرع على منحهم 400 دولار أسبوعيا"، مشيرة إلى أن "ما اكتشفته هو أنه مع الضغط أو الخوف منا يستسلمون".

وتظهر مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وقائع مشابهة، منها اقتحام مودعين بصحبة محتجين بنوكا، وفي بعض الأحيان مهاجمة الأمن والرشق بكراسي والمطالبة بأموال من حساباتهم.

وعندما رفض بنك آخر في صيدا سداد قيمة شيك لمصطفى البيطار هذا الشهر، عاد ومعه رافعة حاويات وشاحنتان جلبهما من شركته وأغلق المدخل، ووافق مدير الفرع على سداد قيمة الشيك، وذكر البيطار "اضطررنا إلى فعل هذا للحصول على حقنا.. الوضع يزداد سوءا".

ولم يقدم تكثيف لوجود الشرطة وخط ساخن لموظفي البنوك لطلب دعم سريع من قوات الأمن، وهو ما تم تطبيقه بعد بدء الاضطرابات، مساعدة تُذكر في التصدي للمودعين الغاضبين.

وفي الثالث من الشهر الجاري، احتجز محتجون مدير فرع لبنك لبنان والمهجر "بنك بلوم" في منطقة عكار في شمال البلاد كرهينة لعدة ساعات للمطالبة بدولارات لعميل، وأفاد بيان لبنك بلوم بأنهم لم يطلقوا سراح المدير إلا عندما تدخل الأمن.

وتعرضت بنوك في أنحاء عكار لإحراق وتخريب، وأغلقت أبوابها في الثالث من كانون الثاني (يناير) ولا تزال مغلقة، وقال موظف في بنك مقره طرابلس "نعمل في القطاع المصرفي منذ وقت طويل، وهذا شيء لم نشهده من قبل".