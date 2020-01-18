65 % من الدعاوى العقارية تعديات ومطالبات مالية لسماسرة

بلغ عدد الدعاوى العقارية نحو 10.6 ألف دعوى خلال 137 يوما منذ بداية العام الهجري الحالي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشكلت المطالبات المالية لسماسرة والتعديات العقارية ما يقارب 65 في المائة من القضايا العقارية التي استقبلتها المحاكم الابتدائية.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة الدعاوى بـ34.2 في المائة بتسجيل 3616 دعوى، تليها منطقة الرياض 2190 دعوى، والمنطقة الشرقية 1512 قضية.

واستقبلت محاكم منطقة عسير 801 دعوى، ومنطقة المدينة المنورة 588 دعوى، ومنطقة جازان 533 دعوى، ومنطقة القصيم 409 قضايا، ومنطقة تبوك 317 دعوى، ومنطقة حائل 183 دعوى.

فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة الجوف 176 دعوى، ومنطقة نجران 116 دعوى، والباحة 71 دعوى، وجاءت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في دعاوى العقار باستقبالها 51 دعوى خلال الفترة نفسها.

وأصدرت كتابات العدل المتنقلة نحو 39 ألف وكالة إلكترونية منذ انطلاقها قبل أكثر من عامين، مقدمة خدماتها التوثيقية لكبار السن والمرضى ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة في 25 مدينة من مختلف المناطق، إضافة إلى الخدمات الخاصة بالجنود المرابطين في الحد الجنوبي.

وسجلت الإحصاءات ارتفاعا في معدل الإنجاز الخاص بعدد الوكالات الصادرة وعدد المستفيدين، حيث شهد عام 1440 ارتفاعا بنسبة 154 في المائة مقارنة بعام 1439. ونفذت الوزارة من خلال هذه الخدمة، التي يقدمها 73 كاتب عدل، نحو 39 ألف عملية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقار كتابات العدل من كبار السن "70 سنة أو أكثر"، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، إذ يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوافرة، وتقدم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

وتأتي مبادرة "كتابات العدل المتنقلة" دعما لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتعد خدمة كتابات العدل المتنقلة إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، التي وصلت إلى 25 مدينة هي الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، حفر الباطن، ينبع، الخرج، الرس، إضافة إلى الحد الجنوبي لخدمة المرابطين.

ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.