الصين: اتفاق "المرحلة 1" يقدم نموذجا لمحادثات حول سياسة أسعار الصرف

قال البنك المركزي الصيني إن اتفاق المرحلة 1 للتجارة بين بكين وواشنطن يقدم نموذجا مرجعيا للدول الكبرى في المفاوضات في المستقبل حول أسعار الصرف.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم عن تعليقات للبنك المركزي أن البنود الواردة في الفصل الخاص بالصرف الأجنبي في اتفاق التجارة متكافئة وتقوم على التبادلية، وهو ما يمثل التزاما متبادلا سيحترمه الجانبان كلاهما، وفقا لـ"رويترز".