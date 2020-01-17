وفاة أقصر رجل في العالم عن 28 عاما 

توفي خاجيندرا تابا ماجار ، صاحب الرقم القياسي في حمل لقب "أقصر رجل في العالم" في إحدى المستشفيات في مدينة بوخارا بوسط نيبال اليوم عن 28 عاما، حسبما أعلنت متحدثه بأسمه.

وقال مين باهادور رانا رئيس مؤسسة خاجيندرا تابا ماجار "أدخلناه مستشفى مانيبال يوم الخميس"، مضيفا أن "الأطباء قالوا إنه توفي من التهاب رئوي حاد"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي أكتوبر عام 2010، أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية أن ماجار هو أقصر رجل متجول في العالم بطول 67.08 سنتيمتر.

وفي عام 2012، تم تقسيم لقب أقصر رجل في العالم إلى رجل متجول وغير متجول. وتم تصنيف الفلبيني جونري بالااوينج / 27 عاما/ وطوله 59.93 سنتيمترا بأنه أقصر رجل في العالم في فئة غير المتجولين.

وكان أقصر رجل في العالم أيضا نيبالي الجنسية، وهو تشاندرا باهادور دانجي الذي كان طوله 54.6 6ر54 سنتيمتر وتوفي في عام 2015.