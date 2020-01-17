صندوق النقد يحث واشنطن وبكين على القيام بالمزيد لمعالجة الخلاف التجاري

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا اليوم أنه حتى لو كان الاتفاق الثنائي بين الولايات المتحدة والصين خطوة إلى الأمام، فإنّه يتعين عليهما القيام بالمزيد لحل خلافاتهما التجارية بشكل دائم.

وقالت في كلمة ألقتها أمام "معهد بترسون للاقتصاد الدولي"، إنّ "اتفاقا مهما جرى إعلانه خلال الأسبوع الجاري ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لمعالجة الشروخ بين أبرز قوتين اقتصاديتين في العالم"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتابعت أنه فضلا عن هذين البلدين، فإن "كل النظام التجاري الدولي بحاجة إلى تحسينات عميقة".

وقالت "في مطلع هذا العقد الجديد"، فإن الأزمة الرئيسة لا تزال في "الشكوك المتزايدة" حول تهدئة التوترات الجيوسياسية.

ورأت أن الشكوك تتعلق أيضا بمعرفة إذا ما كان بمقدور السياسات العامة معالجة الإحباط والاستياء المحتدمين في عدد من الدول.

واعتبرت أنه إذا كانت الشكوك تؤثر سلبا على ثقة منظمي المشاريع والاستثمار والنمو، فإن ما يقلق ملايين الاشخاص بشكل يومي هي الشكوك في القدرة على دفع فواتير عائلاتهم نهاية كل شهر، موضحة أنه "الخوف الدائم من تركهم لمصيرهم".

وقالت إن صندوق النقد يتوقع أن اتفاق التجارة سيضمن أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي للصين بنسبة 6 بالمئة في 2020، وإنها ناقشت تلك التوقعات مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه أثناء اجتماع هذا الأسبوع.