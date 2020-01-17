بناء المنازل في أمريكا يسجل أعلى مستوى في 13 عاما في ديسمبر

قفز بناء المنازل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 13 عاما في ديسمبر ، إذ زاد النشاط في كافة الفئات، مما يشير إلى أن تعافي سوق الإسكان يعود إلى مساره في ظل هبوط أسعار الرهون العقارية، وقد يساعد في دعم أطول نمو مسجل لأكبر اقتصاد في العالم.

وقفز معدل البدء في تشييد المنازل 16.9 % إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.608 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2006.

وهذه الزيادة من حيث النسبة المئوية هي الأكبر منذ أكتوبر 2016. وتلقى نشاط البدء في تشييد المنازل الشهر الماضي على الأرجح دفعة من أحوال جوية معتدلة غير معتادة في هذا الوقت من العام.

وعلى الرغم من الزيادة في ديسمبر كانون الأول، لا يزال نشاط البدء في تشييد المنازل دون المستويات التي شهدها في ذروة فقاعة سوق الإسكان بين 2005 وأوائل 2006.

وجرى تعديل بيانات نوفمبر تشرين الثاني بالرفع لتظهر زيادة في بناء المنازل إلى وتيرة قدرها 1.375 مليون وحدة بدلا من القراءة المسجلة سابقا والبالغة 1.365 مليون وحدة.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.375 مليون وحدة في ديسمبر كانون الأول.

وهبطت تصاريح البناء 3.9 % إلى معدل قدره 1.416 مليون وحدة في ديسمبر كانون الأول بعد أن سجلت في نوفمبر أعلى مستوى في أكثر من 12 عاما ونصف العام.







