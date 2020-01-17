نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه قوله اليوم إن اتفاق المرحلة 1 أوجد بيئة إيجابية لمستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف المسؤول الصيني أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كانت دوما قاعدة التوازن ومحرك الدفع لمجمل العلاقات الثنائية، وفقا لـ"رويترز".
الصين: اتفاق "المرحلة 1" التجاري يعزز مستقبل العلاقات مع أمريكا
نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه قوله اليوم إن اتفاق المرحلة 1 أوجد بيئة إيجابية لمستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
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