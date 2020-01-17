الصين: اتفاق "المرحلة 1" التجاري يعزز مستقبل العلاقات مع أمريكا

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه قوله اليوم إن اتفاق المرحلة 1 أوجد بيئة إيجابية لمستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف المسؤول الصيني أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كانت دوما قاعدة التوازن ومحرك الدفع لمجمل العلاقات الثنائية، وفقا لـ"رويترز".