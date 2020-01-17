البلاديوم يسجل مستوى قياسيا جديدا.. صعد أكثر من 6%

قفزت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية أكثر من 6 في المئة أثناء التعاملات اليوم بينما تواجه السوق نقصا حادا في المعروض.

وبحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، صعد البلاديوم 6.9 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 2472.84 دولار للأوقية (الأونصة)، وفقا لـ"رويترز".

ويتجه المعدن الذي يستخدم في محفزات تنقية العادم بالسيارات إلى تسجيل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ مارس 2016 .