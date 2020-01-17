الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة بدعم أرباح الشركات

صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة مع بدء تداولاتها اليوم مدعومة بتفاؤل حيال نتائج أعمال شركات وبيانات اقتصادية إيجابية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 15.67 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 29313.31 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 مرتفعا 6.85 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 3323.66 نقطة، كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 35.24 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 9392.37 نقطة، وفقا لـ"رويترز".