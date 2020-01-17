إنتاج الصناعات التحويلية في أمريكا يرتفع 0.2% في ديسمبر

ارتفع انتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة على غير المتوقع في ديسمبر مع تلاشي هبوط في انتاج السيارات أمام زيادات في انتاج السلع المعمرة الأخرى والأغذية والمشروبات.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم إن انتاج الصناعات التحويلية ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 1.0 بالمئة في نوفمبر. وتراجع مجمل الانتاج الصناعي 0.3 بالمئة في ديسمبر بعد زيادة بلغت 0.8 بالمئة في الشهر السابق.

ويرجع الانخفاض في مجمل الانتاج الصناعي إلى هبوط بنسبة 5.6 بالمئة للمرافق مع انخفضا الطلب على التدفئة وسط أحوال جوية أدفأ من المعتاد في ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينخفض مجمل الانتاج الصناعي وانتاج الصناعات التحويلية 0.2 بالمئة في ديسمبر.

وعلى أساس سنوي هبط انتاج المصانع 1.3 بالمئة من ديسمبر 2018 إلى الشهر نفسه في 2019 .

ويشمل مقياس مجلس الاحتياطي الاتحادي للقطاع الصناعي الصناعات التحويلية والتعدين ومرافق الكهرباء والغاز.