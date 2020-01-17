لبنان تخفض أسعار الفائدة المرجعية للدولار في سوق بيروت إلى 8.5%

قالت جمعية المصارف اللبنانية إنها خفضت معدل الفائدة المرجعية بسوق بيروت للدولار إلى 8.5 بالمئة ومعدل الفائدة لليرة اللبنانية إلى 11.5 بالمئة.

وأضافت الجمعية في بيان أن انخفاض هذه المعدلات المرجعية للإقراض يعكس قرار مصرف لبنان المركزي "وضع سقوف للفوائد الدائنة على الودائع الجديدة أو المجددة" بعد الخامس من ديسمبر، وفقا لـ"رويترز".