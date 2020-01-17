إندونيسيا: "سوفت بنك" تعرض استثمار 40 مليار دولار في العاصمة الجديدة

قال وزير إندونيسي اليوم إن سوفت بنك عرضت استثمار ما يصل إلى 40 مليار دولار في عاصمة جديدة تعتزم إندونيسيا إنشاءها في جزيرة بورنيو، بيد أن مجموعة التكنولوجيا اليابانية الكبيرة قالت إنه لم يجر اقتراح رقم بعد.

ووفقا لـ"رويترز"، أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في أغسطس خططا لنقل العاصمة الإدارية إلى إقليم كاليمانتان في بورنيو لإزاحة "عبء ثقيل" عن جاكرتا ناجم عن الازدحام والتلوث.

وحددت إندونيسيا في وقت سابق تكلفة نقل العاصمة بواقع 33 مليار دولار، لكن لوهوت بانجيتان وزير التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار قال إن سوفت بنك عرضت ما يصل إلى 40 مليار دولار.

وقال للصحفيين "لذا سنتفاوض بشأن هيكل (الاستثمار). قد يبلغ 30-40 مليار دولار".

وقالت متحدثة باسم سوفت بنك إن المجموعة لم تقترح أرقاما محددة، مرددة تصريحات أدلى بها ماسايوشي سون المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة الأسبوع الماضي.

وقال سون خلال زيارة إلى جاكرتا الأسبوع الماضي "لم نبحث بعد الأرقام بالتحديد، لكن مدينة ذكية جديدة، وأحدث تكنولوجيا، ومدينة نظيفة، مع الكثير من الذكاء الصناعي، ذلك ما يهمني دعمه".

وقال بانجيتان إنه سيبحث الاستثمار المحتمل بشكل أكبر مع سون يوم الاثنين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس في سويسرا وإن ويدودو سيتخذ القرار على الأرجح في فبراير.