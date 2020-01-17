محكمة يابانية تأمر شركة مشغلة لمحطة نووية بوقف أحد مفاعلاتها

أمرت محكمة يابانية اليوم الجمعة شركة مشغلة لمحطة نووية بوقف عمل مفاعل نووي، على الرغم من أنه كان مطابقا للقوانين التي تم تحديثها.

فقد أصدرت محكمة "هيروشيما" العليا الإنذار القضائي، الذي يحظر على شركة "شيكوكو" للطاقة الكهربائية تشغيل مفاعلها النووي في محطة "ايكاتا" للطاقة النووية في جزيرة شيكوكو جنوب غرب البلاد بسبب مشكلات متعلقة بالسلامة.

ويتم وقف المفاعل النووي لإجراء عملية تفتيش منتظمة، بينما قررت الشركة المشغلة التخلص من اثنين من مفاعلاتها النووية الأخرى في المحطة.

ووجه ذلك القرار ضربة شديدة لحكومة رئيس الوزراء، شينزو آبي، التي تحرص على إعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة عن العمل، وتجاهل قرار من هيئة الرقابة النووية، التي تم تأسيسها في أعقاب أسوأ كارثة نووية في البلاد في محطة "فوكوشيما دايتشي" في عام 2011 .

وقالت شركة "شيكوكو" في بيان إن القرار "مؤسف للغاية وغير مقبول على الإطلاق"، وتابعت أنها ستستأنف القرار.

وكانت محطة "فوكوشيما" قد تعرضت لانصهار ثلاثي في مارس 2011 بعد أن اجتاحت منشآتها أمواج مد عالية (تسونامي).

ومن بين المفاعلات القابلة للعمل الـ33 في البلاد، ستة فقط تعمل.