الصين ستتخذ المزيد من إجراءات الدعم في ظل الضغوط على الاقتصاد

قال نينغ جي تشه رئيس المكتب الوطني للإحصاءات في الصين اليوم الجمعة إن بكين ستُبقي على سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة في 2020 وإنها ستتخذ المزيد من إجراءات الدعم مع مواجهة الاقتصاد ضغوطا نزولية.

وقال نينغ خلال مؤتمر صحفي في بكين إن الصين لا تسعى عن عمد لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع وإن من الطبيعي أن يتلقب نمو الناتج المحلي الإجمالي بحسب "رويترز".

تأتي تصريحات نينغ بعد بيانات رسمية أظهرت اليوم الجمعة نمو اقتصاد الصين 6.1 بالمئة في 2019 وهي أبطأ وتيرة في 29 عاما على الرغم من أنها ما زالت تقع ضمن المستهدف الحكومي الذي يتراوح بين ستة و6.5 بالمئة.