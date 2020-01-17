تباطؤ معدل المواليد في الصين لأقل مستوى في 70 عاما

انخفض معدل المواليد في الصين إلى أدنى مستوى العام الماضي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية قبل 70 عاما مما يشكل تحديا طويل الأجل لحكومتها.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة أن معدل المواليد بلغ 10.48 لكل ألف وهو الأدنى منذ عام 1949. وانخفض عدد المواليد في 2019 بنحو 580 ألفا ليصل عدد المواليد إلى 14.65 مليون.

ويحجم الكثير من الأزواج في الصين عن إنجاب الأطفال بسبب تكاليف الرعاية الصحية والتعليم إلى جانب السكن المكلف. كما أن إلغاء سياسة الطفل الواحد في عام 2015 لم تعط دفعة كبيرة لمعدل المواليد.

وفي الوقت نفسه بلغت معدلات الطلاق مستويات قياسية. وخلال التسعة شهور الأولى من 2019 تقدم نحو 3.1 مليون بطلبات للطلاق مقارنة مع 7.1 مليون زيجة في نفس العام وذلك وفقا لبيانات من وزارة الشؤون المدنية.

وتتزايد أعداد كبار السن في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم مما يسبب تحديات لقادة الصين مع تعهداتهم بتوفير الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد وسط تباطؤ الاقتصاد.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن إجمالي عدد سكان الصين بلغ 1.4 مليار حتى نهاية عام 2019 مرتفعا من 1.39 مليار في العام السابق.