الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في شهر

سجل المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة أعلى مستوى إغلاق في شهر، بعد أن لامس ذروة 15 شهرا في وقت سابق من الجلسة، إذ قادت آمال بانتعاش الطلب العالمي وضعف الين مكاسب واسعة النطاق في السوق.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.45 بالمئة عند 24041.26 نقطة. وفي التعاملات المبكرة، بلغ المؤشر أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2018، لتصل مكاسبه منذ بداية العام الجاري إلى ما يزيد عن واحد بالمئة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة.

وقال جيم مكفرتي الرئيس المشارك المعني بأبحاث الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى نومورا في هونج كونج "حين تنظر إلى اليابان، فأنت لا تتطلع إلى اليابان فحسب. نصف أرباح الشركات اليابانية لا تأتي من اليابان، لذا فإن هناك قصة دولية كبيرة.

"مع دخولنا في موسم إعلانات الأرباح فسنتلقى على الأرجح توقعات من عدد من الشركات تشير إلى قوة الطلب العالمي".

وسجلت جميع القطاعات مكاسب في السوق مع تقدم 167 سهما على المؤشر نيكي مقابل 46 سهما متراجعا، بقيادة شركات صناعة السيارات وصناعة الصلب والشركات الصناعية.

وتصدر سهم مازدا موتور الأسهم الرابحة بالنسبة المئوية على المؤشر إذ ارتفع 5.77 بالمئة وتلاه سهم فوجي إلكتريك التي تصنع معدات إمدادات الكهرباء مرتفعا 5.61 بالمئة وسهم يوكوجاوا إلكتريك لتصنيع المعدات الصناعية الذي زاد 4.97 بالمئة.

وتلقت أسهم القطاع المالي الدعم أيضا بعد أن توج مورجان ستانلي أثناء الليل مجموعة قوية من نتائج أعمال الربع الرابع لكبرى البنوك في وول ستريت هذا الأسبوع، مما أثر بشكل إيجابي على الشركات المناظرة في اليابان.

وارتفع سهم نومورا هولدينجز واحدا بالمئة كما ربح سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي أيضا.