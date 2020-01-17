"توشيبا" تستحوذ على "نوفلاير" بعد التغلب على عرض منافس بقيمة أعلى

أعلنت شركة توشيبا اليابانية للإلكترونيات أنها استكملت عملية الاستحواذ على شركة نوفلاير تكنولوجي، بالرغم من وجود عرض منافس بقيمة أعلى للاستحواذ على الشركة التي تعمل في مجال التكنولوجيا.
وذكرت توشيبا في بيان أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء أنها قامت بشراء5450695 سهما في نوفلاير، لتحصل بذلك على الحد الأدنى الذي تحتاجه من أسهم الشركة، والذي تبلغ نسبته 14.27 بالمئة، من أجل نجاح الاستحواذ.
ورغم أن السعر الذي دفعته توشيبا مقابل السهم الواحد في نوفلاير، وهو 11900 ين للسهم، يتجاوز بنسبة 45 بالمئة سعره في البورصة قبل إعلان أنباء صفقة الاستحواد في نوفمبر الماضي، فإنه يظل أقل من السعر المنافس الذي كانت تعرضه شركة هويا كورب ويبلغ 12900 ين للسهم.
ويذكر أن توشيبا هي بالفعل أكبر مساهم في نوفلاير بحصة تبلغ 52.4 بالمئة من أسهمها، في حين أن توشيبا ماشين كو، وهي شركة مستقلة مازالت تحمل اسم الشركة الأم توشيبا، هي ثاني أكبر حملة الأسهم في نوفلاير.
وأعلنت توشيبا ماشين كو أول أمس الأربعاء اعتزامها بيع حصتها في نوفلاير التي تبلغ 15.8 بالمئة إلى توشيبا.
وتهيمن شركة نوفلاير على سوق نوعية معينة من الطابعات التي تدخل في صناعة أشباه الموصلات.
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